Alessia Ferrante morta per una liposuzione | la difesa del chirurgo | “Faceva uso di cocaina e alcol”

(Di martedì 21 marzo 2023) “Gli esami clinici svolti dai consulenti del pubblico ministero hanno accertato che il tutto si è verificato nell’ambito di un ‘utilizzo cronico diverosimilmente alla simultanea assunzione di’ da parte della paziente, elemento ad avviso dellaassai rilevante per come poi gli eventi si sono drammaticamente evoluti”: i legali di Francesco Reho, ilplastico rinviato a giudizio per la morte dell’influencer, difendono il loro assistito, al quale è contestato il reato di omicidio colposo. Nel 2020 la donna doveva sottoporsi ad un intervento di chirurgia estetica, una, nello studio polispecialistico del dottor Reho a Monopoli. Secondo Luigi Della Sala, legale della famiglia, “dall’esame autoptico è emerso un ...

La famiglia: 'La cocaina e l'alcol non c'entrano' La puntualizzazione dei difensori del chirurgo, secondo l'avvocato Luigi Della Sala, difensore della famiglia, non toglierebbe nulla agli ...... Anna de Simone, a carico di Francesco Reho, chirurgo plastico accusato di omicidio colposo "per aver cagionato la morte della paziente, agendo in violazione dei doveri di prudenza, ...Il processo inizierà il 5 giugno 2024. Il padre: "Aspetteremo altri 16 mesi ma sono certo cheavrà ...

Alessia Ferrante aveva 37 anni quando il 10 aprile del 2020 è morta mentre si stava sottoponendo ad un intervento di chirurgia estetica, una liposuzione alle cosce. La ...Alessia Ferrante aveva 37 anni quando nel pomeriggio del 10 aprile del 2020 è morta mentre si sta sottoponendo ad un intervento di chirurgia estetica, una liposuzione alle cosce. La donna, influencer ...