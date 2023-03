Al Parlamento Ue primo sì al limite di velocità a 30 km h e alla Giornata senza auto

(Di martedì 21 marzo 2023) Meno macchine in città, più limiti dia 30 chilometri orari e una "Ue". Le proposte per il futuro della mobilità urbana in Europa sono contenute nel progetto di risoluzione approvato...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Montecitorio : #19marzo 1958 - si tiene a Strasburgo, in Francia, la prima riunione dell'Assemblea parlamentare europea, che dal 3… - poliziadistato : Il nostro amato Paese compie oggi 162 anni. Il #17marzo 1861 venne proclamata #unitàdItalia. Palazzo Carignano, a T… - Agenzia_Ansa : Anche la Russia avrebbe cercato di influenzare le decisioni del Parlamento Europeo, corrompendone alcuni dei suoi m… - GiovanniDiRenz7 : RT @IlPrimatoN: Parole senza fatti - PietroMaghen : RT @IlPrimatoN: Parole senza fatti -

13:27 - Il premier giapponese ha visitato Bucha Ilministro giapponese Fumio Kishida ha ... nel suo intervento alla commissione speciale deleuropeo sulle Ingerenze straniere. 'Spero ...Da tempo si parla dell' abolizione del cambio - due volte l'anno - di ora, sia in Europa dove ilha già dato unvia libera, sia negli Stati Uniti: 'Lì da tempo è in corso una ...Roma, 21 mar - Il governo Meloni ottiene risultati imbarazzanti sugli sbarchi, e lo stiamo constatando con enorme tristezza. Comunque, il presidente del Consiglio parla al Senato della questione.

Schlein-Meloni, primo match in Parlamento: prossima sfida il congresso CGIL BolognaToday

Boom di visitatori per il primo incontro territoriale nazionale promosso dall ... Da Roma, di fatto, hanno viaggiato verso Strasburgo, entrando nel Parlamento europeo”. L’iniziativa sul territorio, in ...Giorgia Meloni, in Parlamento, ha dichiarato che dovrebbe esserci prima la possibilità di non emigrare. Il governo, intanto, non ferma gli sbarchi.