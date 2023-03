Al 24% 'over 65' manca informazione vaccinale (Di martedì 21 marzo 2023) Roma, 21 mar. (Adnkronos Salute) - “Al 24% degli over65 manca l'informazione riguardo i vaccini antinfluenzale, anti-Covid e anti-Herpes zoster, nonostante i soggetti anziani e fragili siano maggiormente esposti alle infezioni”. È quanto emerge da sondaggio condotto da Senior Italia FederAnziani nel mese di marzo su un campione di circa 1.400 soggetti 'over 65', per analizzare quale sia la percezione che la popolazione anziana ha rispetto alle vaccinazioni, non solo quella antinfluenzale ma anche quelle che prevengono le infezioni da pneumococco o il fuoco di Sant'Antonio. Secondo la survey, presentata oggi in occasione dell'incontro 'Investire sul futuro: la prevenzione vaccinale come volano di salute, benessere e sostenibilità', al ministero della Salute, “il 42% del campione conosce questi vaccini, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023) Roma, 21 mar. (Adnkronos Salute) - “Al 24% degli65l'riguardo i vaccini antinfluenzale, anti-Covid e anti-Herpes zoster, nonostante i soggetti anziani e fragili siano maggiormente esposti alle infezioni”. È quanto emerge da sondaggio condotto da Senior Italia FederAnziani nel mese di marzo su un campione di circa 1.400 soggetti '65', per analizzare quale sia la percezione che la popolazione anziana ha rispetto alle vaccinazioni, non solo quella antinfluenzale ma anche quelle che prevengono le infezioni da pneumococco o il fuoco di Sant'Antonio. Secondo la survey, presentata oggi in occasione dell'incontro 'Investire sul futuro: la prevenzionecome volano di salute, benessere e sostenibilità', al ministero della Salute, “il 42% del campione conosce questi vaccini, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Al 24% 'over 65' manca informazione vaccinale - - eroscomsex_it : Consegna in 24-48 ore | LEG AVENUE BODYSUIT CON CROSS OVER TOP TAGLIA UNICA 42,62 € | Spedizione DISCRETA | Compral… - GabrieleCalder4 : RT @Libero_official: Il #Pd di #Schlein va forte tra gli under 24 e tra gli over 65, ossia tra chi non lavora: un'indicazione molto importa… - freketeve : #Venerdi 24 Marzo #Serata #Dance???? a ?#NETTUNO Beach #Club di #Pescara ?? #Cena #Spettacolo e #Ballo #Musica #Disco… - AnnaPriolo7 : @Libero_official Buongiorno Italia, gli under 24 lavorano e spesso anche gli over 65. Il vostro livello è sempre più basso. -