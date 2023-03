Aggredì il portiere del Siviglia: tifoso del PSV bandito per 40 anni (Di martedì 21 marzo 2023) Pena esemplare nei confronti del tifoso che il mese scorso ha aggredito il portiere del Siviglia Marko Dmitrovic durante una partita valida per l’Europa League. Il sostenitore del PSV è stato punito con il divieto di accedere al Philips Stadium – impianto che ospita le gare degli olandesi – per i prossimi 40 anni a L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 21 marzo 2023) Pena esemplare nei confronti delche il mese scorso ha aggredito ildelMarko Dmitrovic durante una partita valida per l’Europa League. Il sostenitore del PSV è stato punito con il divieto di accedere al Philips Stadium – impianto che ospita le gare degli olandesi – per i prossimi 40a L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Psv, bandito per 40 anni dallo stadio il tifoso che aggredì il portiere del Siviglia Il Psv Eindhoven ha bandito per 40 anni il 20enne tifoso olandese che aggredì il portiere del Siviglia, Marko Dmitrovic, durante il ritorno dei play - off di Europa League. L'uomo, condannato a tre mesi di carcere dopo che su di lui pendeva un Daspo fino al 2026, non ...