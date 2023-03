Agenzia delle Entrate | la nuova comunicazione arriva a tantissimi | Attenzione e cosa devi fare

Leggi su ilovetrading

(Di martedì 21 marzo 2023) In molti lo stanno segnalando da ore. Ladell’. EccoRicevere una lettera dall’può causare preoccupazione e timore in molti contribuenti, tanto da portarli a commettere errori nell’affrontare la situazione. Lettere in arrivo dall’(Credits foto: Ansa) – Ilovetrading.itMolte persone hanno ricevuto comunicazioni dall’recentemente, ma è importantee non farsi prendere dal panico. Nel resto dell’articolo ...