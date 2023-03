Afghanistan e Pakistan, scossa di terremoto di magnitudo 6.5. Panico per le strade: «La gente correva fuori di casa e recitava il Corano» (Di martedì 21 marzo 2023) Una potente scossa di terremoto della durata ha fatto tremare oggi pomeriggio la terra in gran parte del Pakistan e dell’Afghanistan. «La gente correva fuori di casa e recitava il Corano», ha detto un corrispondente dell’Afp a Rawalpindi. Simili testimonianze anche nella città di Lahore. Secondo i rilievi del servizio americano Usgs, il terremoto ha avuto magnitudo 6.5 ed ha avuto il suo epicentro nella città di Jurm, in Afghanistan. Il sisma ha scosso però anche diverse parti del Pakistan tra cui le città di Islamabad, Peshawar, Quetta e Lahore. Al momento non si ha notizia di vittime o di danni materiali. su Open Leggi anche: Christian ... Leggi su open.online (Di martedì 21 marzo 2023) Una potentedidella durata ha fatto tremare oggi pomeriggio la terra in gran parte dele dell’. «Ladiil», ha detto un corrispondente dell’Afp a Rawalpindi. Simili testimonianze anche nella città di Lahore. Secondo i rilievi del servizio americano Usgs, ilha avuto6.5 ed ha avuto il suo epicentro nella città di Jurm, in. Il sisma ha scosso però anche diverse parti deltra cui le città di Islamabad, Peshawar, Quetta e Lahore. Al momento non si ha notizia di vittime o di danni materiali. su Open Leggi anche: Christian ...

