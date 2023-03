Adottano un cane e dopo due anni scoprono che è un orso: “Era insaziabile” (Di martedì 21 marzo 2023) Adottano un cucciolo di cane, ma dopo qualche anno si rendono conto di aver preso in casa un piccolo orso. È accaduto in Cina. La famiglia si era insospettita per l’insaziabile appetito dell’animale. Il cucciolo è stato acquistato. È stato dunque il venditore a far credere a Yun che si trattasse di un cane di grossa taglia, precisamente un mastino tibetano, che da adulti possono raggiungere anche i 70 chili di peso. dopo due anni, però, l’esemplare pesava già 114 chili e continuava a crescere. Quando hanno visto il presunto cane camminare su due zampe, la famiglia ha avuto conferma di quanto sospettava: avevano adottato un cucciolo di orso. “Più cresceva, più sembrava un orso”, ha raccontato Su ai ... Leggi su tpi (Di martedì 21 marzo 2023)un cucciolo di, maqualche anno si rendono conto di aver preso in casa un piccolo. È accaduto in Cina. La famiglia si era insospettita per l’appetito dell’animale. Il cucciolo è stato acquistato. È stato dunque il venditore a far credere a Yun che si trattasse di undi grossa taglia, precisamente un mastino tibetano, che da adulti possono raggiungere anche i 70 chili di peso.due, però, l’esemplare pesava già 114 chili e continuava a crescere. Quando hanno visto il presuntocamminare su due zampe, la famiglia ha avuto conferma di quanto sospettava: avevano adottato un cucciolo di. “Più cresceva, più sembrava un”, ha raccontato Su ai ...

