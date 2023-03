Adottano un cane, dopo due anni scoprono che è un orso: 'Pesa 114 chili e cammina su due zampe' (Di martedì 21 marzo 2023) Pensavano di aver adottato un cucciolo di cane di grossa taglia, ma solo dopo due anni si sono accorti di aver accolto in casa un orso . Una svista clamorosa per una famiglia che vive in una località ... Leggi su leggo (Di martedì 21 marzo 2023) Pensavano di aver adottato un cucciolo didi grossa taglia, ma soloduesi sono accorti di aver accolto in casa un. Una svista clamorosa per una famiglia che vive in una località ...

