Una stella tra le stelle nel nome della sportività. Le mille luci diYork attendono Mariaclotilde, in partenza per la Grande Mela. Sabato la spadista della Scherma Bergamo, salita agli onori della cronaca per un bel gesto di Fair play durante la gara di ...Interpellata dalla direzione gara,però ha deciso di sua spontanea volontà di riprendere l'... AYork parlerà anche Paolo Scaroni , presidente del Milan e vicepresidente del Gruppo ......aYork. La giovane atleta di Barzana si è infatti resa protagonista la scorsa settimana di un gesto dal grande valore umano, oltre che sportivo: a Beauvais, in Francia, Mariaclotildesi è ...

Adosini a New York parlerà di valori attraverso lo sport L'Eco di Bergamo

