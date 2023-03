Addio all’architetto britannico Michael Wilford | celebri i suoi edifici postmoderni

Leggi su ildenaro

(Di martedì 21 marzo 2023) L’architetto, conosciuto per iluminosi e colorati creati insieme a James Stirling, è morto all’età di 84 anni a Londra. L’annuncio della scomparsa, avvenuta il 10 marzo, è stata data da “The Architects’ journal”.è autore di numerosi progetti con Sterling, tra i quali spiccano il Teatro Studio di Stoccarda (1984) e l’ampliamento della Tate Gallery di Londra (1984-88). Nel 1994 si è occupato dell’Università di Arte e Musica di Stoccarda, progetto che nel 1997 gli è valso lo Stirling Prize, conferito dal Royal Institute of British Architects. Nel 2000ha curato la realizzazione del Lowry Performing and Visual Arts Centre di Salford, e l’apliamento dell’Ambasciata inglese a Berlino, ...