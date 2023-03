Addio al regista Citto Maselli, maestro del cinema italiano (Di martedì 21 marzo 2023) "Con grande dolore debbo comunicare la notizia della morte, avvenuta poco fa, del compagno Citto Maselli. L'ho appena appreso dalla moglie, Stefania Brai, che gli è sempre stata vicina e a cui va l'... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 21 marzo 2023) "Con grande dolore debbo comunicare la notizia della morte, avvenuta poco fa, del compagno. L'ho appena appreso dalla moglie, Stefania Brai, che gli è sempre stata vicina e a cui va l'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... luigimilani : Addio a Citto #Maselli, grande regista d’impegno (ma non solo, anche grande fotografo) - badtasteit : #Shazam! 2, il regista commenta le critiche e annuncia: 'Per ora ho chiuso con i supereroi' - tiscalinews : Capolinea per il regista, ma questo suo grande saluto viene realizzato in condizioni di sicurezza speciali. Ossessi… - fotografareoggi : Addio a Mario Masini | Tutte le NEWS di fotografia su FOTOGRAFAREOGGI - PDUmorista : Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì, è addio. La storia d'amore tra l'attrice e il regista si sarebbe conclusa dopo un… -