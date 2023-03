Addio al regista Citto Maselli L’annuncio di Rdc | La cultura italiana perde un maestro

(Di martedì 21 marzo 2023) “Con grande dolore debbo comunicare la notizia della morte, avvenuta poco fa, del compagno. L’ho appena appreso dalla moglie, Stefania Brai, che gli è sempre stata vicina e a cui va l’abbraccio solidale di tutte le compagne e i compagni del Partito”. Lo annuncia Maurizio Acerbo, segretario nazionale del Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea. “Il cinema e laperdono une un grande, la sinistra un intellettuale militante e un esempio di rigore e coerenza, noi di Rifondazione Comunista un compagno imprescindibile.ha sempre conservato la passione che da ragazzino lo spinse a entrare nelle fila dell’antifascismo e della Resistenza. Per tutta la sua vita ha messo intelligenza, sensibilità, passione e ...

Addio al regista Citto Maselli, maestro del cinema italiano Gazzetta del Sud

