Adani | «Tolto credibilità alle regole del calcio Situazione evidente»

Leggi su inter-news

(Di martedì 21 marzo 2023) Danieleha criticato aspramente classe arbitrale e Inter. La domenica sera di Serie A non ha convinto l’ex calciatore, apparso deluso in diretta con la BoboTV. CRITICHE – Spaziocritiche, Danieleparla così di Inter-Juventus: «L’Inter non è mai migliorata, non ha migliorato una cosa rispetto all’anno scorso. Non credo alla malafede sull’episodio. La, quattro minuti per vedere un gol. In Salernitana-Juventus è successa una cosa peggiore, quell’ingiustizia fu clamorosa e si disse che il Var non poteva vedere tutto il campo. L’episodio di ieri sera disintegra il concetto di Var, il quale ha disintegrato la personalità degli arbitri. Insieme loro hannodel ...