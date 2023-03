Acqua | Istat | nella distribuzione ne viene dispersa quasi la metà

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... g_valenza : Acqua: Istat,29,4% famiglie non si fida a bere dal rubinetto - QSanit : Le risorse idriche sono sempre meno e quelle che ci sono le sprechiamo per una rete di distribuzione che “fa #acqua… - BasicLifeSupp : Le risorse idriche sono sempre meno e la rete di distribuzione “fa acqua” da tutte le parti. Persi 157 litri al gio… - AlbertoLela : Impressionante il dato Istat sulla dispersione d’acqua:157 litri al giorno per abitante. Con tali volumi si potre… - istat_it : Le statistiche dell’Istat sull’acqua. Anni 1999-2020 #istat #statistichevisual -

Leggi Anche Giornata mondiale dell', usi e consumi delle risorse idriche: italiani promossi ma con riserva, i datisui consumi Nel 2020, il volume delle perdite idriche totali nella fase di distribuzione dell', calcolato come differenza tra i volumi immessi in rete e i volumi erogati, è ......Utilitatis con la partnership di The European House " Ambrosetti e in collaborazione co n, ... seguono, tra i principali interventi, il miglioramento della qualità dell'depurata (18% del ...È in flessione l'estrazione diminerale per l'imbottigliamento in Basilicata. È quanto emerge dai dati diffusi oggi dall'per la Giornata mondiale dell'che si celebra domani 22 marzo. Nel 2020 il volume di acque minerali estratte a fini produttivi è tornato sotto quota un milione attestandosi a 950.816 metri ...

Acqua: Istat, per molte famiglie bolletta è incomprensibile Agenzia ANSA

L'analisi della destinazione degli investimenti realizzati dai gestori evidenzia come obiettivo prioritario il contenimento dei livelli di perdite idriche (22%); seguono, tra i principali interventi, ...Lo stesso era accaduto per il mais, una delle coltivazioni più bisognose di acqua, con un crollo del -23% mentre avevano tenuto grano duro (+12%), girasole (+4% e attesa di un aumento delle superfici ...