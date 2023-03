Acido nella fonte battesimale, bambina finisce in ospedale (Di martedì 21 marzo 2023) Una bimba di otto mesi è stata medicata in ospedale, e subito dimessa, dopo che ieri in una chiesa di Villafranca Tirrena durante la somministrazione del battesimo è entrata in contatto con delle ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 marzo 2023) Una bimba di otto mesi è stata medicata in, e subito dimessa, dopo che ieri in una chiesa di Villafranca Tirrena durante la somministrazione del battesimo è entrata in contatto con delle ...

