Acido al posto dell’acquasanta durante battesimo | neonata finisce in ospedale

(Di martedì 21 marzo 2023) Aldell’acqua benedetta qualcuno aveva messo dell’disinfettante nella bottiglietta usata dal parroco per cospargere il capo dellada battezzare. Un momento di gioia ha rischiato di trasformarsi in una tragedia per una famiglia di Villafranca Tirrena, nel Messinese. Per fortuna uno dei presenti si è accorto in tempo dell’errore e ha evitato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : Acido disinfettante al posto dell’acqua santa durante il battesimo: bambina di 8 mesi in ospedale - MariannaPrato : RT @fanpage: Dalla gioia alla disperazione in un minuto. Il padrino ha sentito uno strano bruciore alle mani, poco dopo ci si è accorti che… - omarsivori : Sicilia, acido al posto dell’acqua santaBambina di 8 mesi finisce in ospedale - himeralive : Momenti di terrore nel corso di un battesimo in una chiesa in provincia di Messina. Inaspettatamente nella fonte b… - TuttoQuaNews : RT @LaStampa: Acido disinfettante al posto dell’acqua santa durante il battesimo: bambina di 8 mesi in ospedale -

Il cattivo odore che emanano le ascelle a fine giornata può essere molto intenso ee spesso ricorda la puzza di cipolla o formaggio. Per profumare a lungo la soluzione migliore ...il secondo...aldell'acqua, paura per bambina di 8 mesi che ha ricevuto il battesimo in Sicilia Un battesimo che poteva trasformarsi in tragedia: una bambina di 8 mesi è stata 'benedetta' con un...Il fatto è avvenuto a Villafranca Tirrena, provincia di Messina, dove aldell'acqua è stata usata una sostanza come l', probabilmente diluito e ustionante, come fonte battesimale per una ...

Acido al posto dell'acqua santa durante il battesimo: bimba di 8 mesi in ospedale ilmattino.it

Una giornata di tranquillità e di divertimento come un battesimo ha rischiato di trasformarsi in tragedia per una bimba di 8 mesi a cui è stato versato sul collo dell'acido diluito invece di acqua com ...Tragedia sfiorata durante un battesimo avvenuto a Villafranca Tirrena, piccolo comune della provincia tirrenica di Messina ...