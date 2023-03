Achille Lauro è stato invitato a parlare alle Nazioni Unite | il cantante ha rivolto un messaggio a giovani studenti internazionali

(Di martedì 21 marzo 2023)come oratore al Global Citizens Modeld Nations (Gcmun), in corso a New York. Si tratta di un evento durante il quale è possibile scoprire come funzionano le dinamiche dell`Onu, attraverso simulazioni di progetti reali organizzata dad Network Europa, con la partecipazione di oltre 5milaprovenienti da tutto il mondo.in veste di testimone ed oratore non sul palco ma dietro una cattedra. Ila ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RadioItalia : . @AchilleIDOL alle Nazioni Unite ha parlato del ruolo della musica e dell’importanza di investire nelle proprie pa… - pisuch : Boh raga non entravo da un po’ poi ho visto Achille Lauro che parla all’ONU e mi son detto “vediamo su Twitter che dicono” - RadioZetaOf : ?? #AchilleLauro ha raggiunto un nuovo e significativo traguardo...sapete quale? ?? - MaurizioGabell1 : RT @eziamor: #ONU #AchilleLauro Da #MadreTeresa ad Achille Lauro è un attimo! Eh sì ....non c'è più l'Onu di una volta! ?? - Luxgraph : Achille Lauro alle Nazioni Unite parla agli studenti: «Seguite le vostre passioni» #corriere #news #2022 #italy… -

Un palco decisamente fuori dal comune quello calcato daa New York , e non per cantare. Il cantautore è volato nella Grande mela, nella celebre sede dell'aula dell' Assemblea Generale delle Nazioni Unite del palazzo di Vetro ( Onu ), dove è ...I nvitato a New York all'importante iniziativa "Gcmuntalks",ha tenuto un discorso a una platea gremita di studenti internazionaliall'Onu per parlare agli studenti L'emozione di varcare la soglia del Palazzo di Vetro dell'Onu Il ...... festa in famiglia OPPOSITORE RUSSO Fotogallery - Al cinema 'Navalny', documentario da Oscar GUARDA GLI SCATTI Fotogallery -parla alle Nazioni Unite GUARDA GLI SCATTI Fotogallery - ...

Achille Lauro alle Nazioni Unite parla agli studenti: «Seguite le vostre passioni» Corriere TV

un luogo così importante e simbolico per la pace e le relazioni internazionali e poter parlare di musica come forma d’arte che unisce i popoli di fronte a studenti provenienti da tutto il mondo – ha ...giovanissimo artista civitavecchiese balzato sulle cronache nazionali in estate per aver duettato con il suo mito Achille Lauro dal palco della Marina) e i Jalisse (vincitori del festival di Sanremo ...