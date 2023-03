(Di martedì 21 marzo 2023) Ieri il cantantesi è recato a New York nella celebre sede dell’Aula dell’Assemblea Generale delledel Palazzo di Vetro (ONU). Scopriamo, insieme, tutti i dettagli.e l’importante iniziativa Il famoso artista è stato invitato a partecipare all’importante iniziativa “GCMUNTALKS” dal titolo Le arti per la cittadinanza globale. È stato proprio in quest’occasione cheha tenuto uno speech sul ruolo della musica come arte che unisce le popolazioni e su quanto sia importante investire e credere nelle proprie passioni di fronte a una platea gremita di studenti internazionali. Le sue parole “E’ stato un grande onore per me varcare la soglia del Palazzo di Vetro dell’Onu, un luogo così importante e simbolico per la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CeresaRaffaele : Achille Lauro parla all'ONU agli studenti...... Grideranno al golpe gli omofobi!!!!?? - Luxgraph : Achille Lauro alle Nazioni Unite parla agli studenti: «Seguite le vostre passioni» #corriere #news #2022 #italy… - FunweekMag : .@AchilleIDOL interviene al Palazzo di Vetro dell’#ONU: «Orgoglioso del mio progetto nelle scuole». Il video su… - Doct_Manhattan : RT @GiusyCafariP: Solo per curiosità. Ma chi ha fatto sí che Achille Lauro parlasse alle Nazioni Unite? ??Che poi mi è anche simpatico per c… - le_pasque : Achille Lauro parla all'ONU, per oggi smetto di twittare -

Un palco decisamente fuori dal comune quello calcato daa New York , e non per cantare. Il cantautore è volato nella Grande mela, nella celebre sede dell'aula dell' Assemblea Generale delle Nazioni Unite del palazzo di Vetro ( Onu ), dove è ...I nvitato a New York all'importante iniziativa "Gcmuntalks",ha tenuto un discorso a una platea gremita di studenti internazionaliall'Onu per parlare agli studenti L'emozione di varcare la soglia del Palazzo di Vetro dell'Onu Il ...... festa in famiglia OPPOSITORE RUSSO Fotogallery - Al cinema 'Navalny', documentario da Oscar GUARDA GLI SCATTI Fotogallery -parla alle Nazioni Unite GUARDA GLI SCATTI Fotogallery - ...

Achille Lauro alle Nazioni Unite parla agli studenti: «Seguite le vostre passioni» Corriere TV

un luogo così importante e simbolico per la pace e le relazioni internazionali e poter parlare di musica come forma d’arte che unisce i popoli di fronte a studenti provenienti da tutto il mondo – ha ...Un nuovo traguardo per Achille Lauro, volato a New York nella celebre sede dell'Aula dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del Palazzo di Vetro (Onu). Invitato a partecipare all'importante ...