Accademia di Santa Sofia, Paolo Fresu special guest d'eccezione (Di martedì 21 marzo 2023) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Giovedì 23 marzo, alle ore 19:00, all'Auditorium Sant'Agostino di Benevento, l'Orchestra jazz del Conservatorio "N.Sala di Benevento" suonerà con il super ospite Paolo Fresu. La direzione e gli arrangiamenti sono di Roberto Spadoni, chitarrista, compositore, e tanto altro, nonché docente di Composizione Jazz al Conservatorio di Benevento, e presso Siena Jazz University. L'evento rientra nella Stagione Concertistica 2023, proposta da Accademia di Santa Sofia, in sinergia con l'Università degli Studi del Sannio e il Conservatorio Statale di Musica "N.Sala" di Benevento. Kermesse che vede sempre Filippo Zigante e Marcella Parziale alla direzione artistica, e Marcello Rotili, Massimo Squillante e Aglaia McClintock, alla consulenza scientifica. Il preludio al concerto ...

