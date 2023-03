Abodi | “Pietro Mennea un riferimento e un alfiere del sud Italia”

(Di martedì 21 marzo 2023) Sono passato esattamente 10 anni dalla scomparsa di uno degli sportivi più iconici della storia dello sport e dell’atletica leggerana:. La medaglia d’oro dei 200 metri a Mosca 1980 ci ha lasciato il 21 marzo 2013 improvvisamente a Roma per un tumore al pancreas. Il ministro per lo sport e i giovani Andrea, ha voluto esprimere il suo ricordo in occasione di “10.01 –l’uomo e il campione”: “è un, perché è facile arrivare quando le condizioni sono migliori. Ma lui ha raggiunto traguardi civili e sportivi per il suo coraggio, per la capacità di sacrificarsi e di impegnarsi. Ai ragazzi delle scuole questo va testimoniato“. “Questa mattinata è una spinta per andare avanti. Da uomo normale non era ...

Alla presenza del ministro dello Sport e dei vertici del Coni e di Sport e Salute, la manifestazione ha preso il via alle ore 10.01, per omaggiare simbolicamente il record europeo di

«Mennea è un riferimento, perché è facile arrivare quando le condizioni sono migliori. Ma lui ha raggiunto traguardi civili e sportivi per il suo coraggio, per