Abodi: «Mennea ha raggiunto traguardi grazie al suo impegno, bisogna insegnarlo ai ragazzi» (Di martedì 21 marzo 2023) Il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, ha parlato dell’ex campione d’atletica Mennea in occasione di “10.01 – Pietro Mennea, l’uomo e il campione”. La commemorazione si è tenuta allo Stadio dei Marmi per il campione olimpico azzurro scomparso dieci anni fa. Di seguito le parole di Abodi su Mennea: «Mennea è un riferimento, perché è facile arrivare quando le condizioni sono migliori. Ma lui ha raggiunto traguardi civili e sportivi per il suo coraggio, per la capacità di sacrificarsi e di impegnarsi. Ai ragazzi delle scuole questo va testimoniato. Questa mattinata è una spinta per andare avanti. Da uomo normale non era abituato a parlare, cercava di dimostrare con i fatti e la sua testimonianza deve essere una spinta per ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 21 marzo 2023) Il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea, ha parlato dell’ex campione d’atleticain occasione di “10.01 – Pietro, l’uomo e il campione”. La commemorazione si è tenuta allo Stadio dei Marmi per il campione olimpico azzurro scomparso dieci anni fa. Di seguito le parole disu: «è un riferimento, perché è facile arrivare quando le condizioni sono migliori. Ma lui hacivili e sportivi per il suo coraggio, per la capacità di sacrificarsi e di impegnarsi. Aidelle scuole questo va testimoniato. Questa mattinata è una spinta per andare avanti. Da uomo normale non era abituato a parlare, cercava di dimostrare con i fatti e la sua testimonianza deve essere una spinta per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RobertaFazio7 : RT @SportGoverno: Questa mattina il Ministro Andrea Abodi ha partecipato alla commemorazione per il decennale della scomparsa di #PietroMen… - manuferraoff : RT @SportGoverno: Questa mattina il Ministro Andrea Abodi ha partecipato alla commemorazione per il decennale della scomparsa di #PietroMen… - SportGoverno : Questa mattina il Ministro Andrea Abodi ha partecipato alla commemorazione per il decennale della scomparsa di… - infoitsport : Abodi: 'Pietro Mennea un riferimento e un alfiere del sud Italia' - stranifattinews : Dieci anni senza Pietro Mennea, il ministro Abodi: grazie a lui il Sud trovi motivazioni e orgoglio per rialzarsi -