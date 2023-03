Abbandonano 9 cagnolini sulla Pontina, animali salvati dalla Polizia (Di martedì 21 marzo 2023) . Si può parlare di miracolo, quello messo in atto dalla Polizia Stradale di Terracina. Infatti, quest’oggi hanno salvato nove cuccioli di cane sulla via Pontina in direzione di Latina, dopo che qualche persona, di cui ancora non si conosce l’identità, li aveva abbandonati sul ciglio della strada dentro un cartone. Un gesto gravissimo, poichè i cuccioli hanno rischiato di essere investiti e uccisi da qualche macchina in corsa. Abbandonano i cuccioli di cane sulla Pontina Gli agenti Polizia Stradale di Terracina, nella mattinata odierna hanno individuato e tratto in salvo una cucciolata di cagnolini, che erano stati abbandonati in un cartone sulla SS148 “Pontina”. I cagnolini, 9 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 21 marzo 2023) . Si può parlare di miracolo, quello messo in attoStradale di Terracina. Infatti, quest’oggi hanno salvato nove cuccioli di caneviain direzione di Latina, dopo che qualche persona, di cui ancora non si conosce l’identità, li aveva abbandonati sul ciglio della strada dentro un cartone. Un gesto gravissimo, poichè i cuccioli hanno rischiato di essere investiti e uccisi da qualche macchina in corsa.i cuccioli di caneGli agentiStradale di Terracina, nella mattinata odierna hanno individuato e tratto in salvo una cucciolata di, che erano stati abbandonati in un cartoneSS148 “”. I, 9 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Abbandonano 9 cagnolini sulla Pontina, animali salvati dalla Polizia - Sara29827183 : RT @CuoreIschitano: Questa foto dolcissima la dedico alle m€rd€ che abbandonano i propri cagnolini cuccioli o anziani in posti sperduti, ne… - GIUSEPP39750241 : RT @CuoreIschitano: Questa foto dolcissima la dedico alle m€rd€ che abbandonano i propri cagnolini cuccioli o anziani in posti sperduti, ne… - mrzchm : RT @CuoreIschitano: Questa foto dolcissima la dedico alle m€rd€ che abbandonano i propri cagnolini cuccioli o anziani in posti sperduti, ne… - Ele13121 : RT @CuoreIschitano: Questa foto dolcissima la dedico alle m€rd€ che abbandonano i propri cagnolini cuccioli o anziani in posti sperduti, ne… -