A San Vittore nasce il 'Reparto La Chiamata' per i ragazzi reclusi, mai così tanti (Di martedì 21 marzo 2023) AGI – Hamadi ha poco più di 20 anni, è alto, indossa una felpa nera e i pantaloni bianchi. E' qui perché ha ucciso una persona. Ma è qui anche perché è il “capostipite” del Reparto ‘La Chiamata' di San Vittore, un luogo che non c'è ancora fisicamente e non si sa se un giorno sarà davvero ritagliato nei raggi del carcere ma esiste da un paio di mesi, ogni giovedì, quando una decina ragazzi tra i 18 e i 25 anni si ritrova per immaginarlo e, di fatto, a costruirlo. "Il record assoluto di ragazzi detenuti" A consegnare ad Hamadi il ruolo di ‘primo' è Juri Aparo, lo psicologo inventore del ‘Gruppo della Trasgressione', un ‘sarto' visionario che da decenni prova a cucire strappi: quelli tra chi commette reati e chi li subisce e tra i colpevoli per la giustizia e il mondo fuori, a cominciare dalle scuole. I primi frutti ... Leggi su agi (Di martedì 21 marzo 2023) AGI – Hamadi ha poco più di 20 anni, è alto, indossa una felpa nera e i pantaloni bianchi. E' qui perché ha ucciso una persona. Ma è qui anche perché è il “capostipite” del‘La' di San Vittore, un luogo che non c'è ancora fisicamente e non si sa se un giorno sarà davvero ritagliato nei raggi del carcere ma esiste da un paio di mesi, ogni giovedì, quando una decinatra i 18 e i 25 anni si ritrova per immaginarlo e, di fatto, a costruirlo. "Il record assoluto didetenuti" A consegnare ad Hamadi il ruolo di ‘primo' è Juri Aparo, lo psicologo inventore del ‘Gruppo della Trasgressione', un ‘sarto' visionario che da decenni prova a cucire strappi: quelli tra chi commette reati e chi li subisce e tra i colpevoli per la giustizia e il mondo fuori, a cominciare dalle scuole. I primi frutti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MariaTemperoni : RT @AXBproduction: il GF “non è IL CARCERE DI SAN VITTORE!!” sono morto!!?????????? #GFvip - giampaolo_baio : RT @GeMa7799: Oggi mi faccio un fatturone falso per una spesa di 250.000 euro...cosi pagherò anche meno tasse. Che dite mi fanno santa subi… - ILMARCHESE__ : RT @GeMa7799: Oggi mi faccio un fatturone falso per una spesa di 250.000 euro...cosi pagherò anche meno tasse. Che dite mi fanno santa subi… - GeMa7799 : Oggi mi faccio un fatturone falso per una spesa di 250.000 euro...cosi pagherò anche meno tasse. Che dite mi fanno… - Me944972463098 : @Cristin58644896 C’è una stanza a San vittore che aspetto questo stalker -

Le Giornate Fai di Primavera: cosa vedere a Varese, nel Varesotto e non solo ... l'affascinante oratorio campestre di Santi Cosma e Damiano , nel bosco, e il complesso della Basilica di San Vittore , con il battistero ottagonale. In tutti i beni saranno presenti in qualita di ... Cesena: 'Musica e auguri di compleanno in filodiffusione per la nuova scuola', l'idea delle maestre di San Vittore La nuova scuola di San Vittore è stata pensata in un'ottica di comunità, per consentire a bambine e bambini che la frequentano non solo di apprendere i contenuti dei libri di studio ma anche giocare, rapportarsi ai ... Milano, a San Vittore il reparto La Chiamata: mai così tanti giovani detenuti Milano, a San Vittore il reparto 'La Chiamata': mai così tanti giovani detenuti Hamadi ha poco piu' di 20 anni, e' alto, indossa una felpa nera e i pantaloni bianchi. E' qui perche' ha ucciso una persona. Ma e' ... ... l'affascinante oratorio campestre di Santi Cosma e Damiano , nel bosco, e il complesso della Basilica di, con il battistero ottagonale. In tutti i beni saranno presenti in qualita di ...La nuova scuola diè stata pensata in un'ottica di comunità, per consentire a bambine e bambini che la frequentano non solo di apprendere i contenuti dei libri di studio ma anche giocare, rapportarsi ai ...Milano, ail reparto 'La Chiamata': mai così tanti giovani detenuti Hamadi ha poco piu' di 20 anni, e' alto, indossa una felpa nera e i pantaloni bianchi. E' qui perche' ha ucciso una persona. Ma e' ...