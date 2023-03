A Roma il corteo degli ‘esodati’ del Superbonus: “Traditi da Meloni, ditte falliscono”. In piazza anche Conte: “Governo mente, sblocchi i crediti” (Di martedì 21 marzo 2023) “Ci sentiamo Traditi dallo Stato e dal Governo. Dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni soltanto promesse in campagna elettorale, poi sono emersi i problemi…”. E ancora: “Siamo in bancarotta, tante ditte stanno fallendo”. Sono gli appelli lanciati da alcune centinaia di lavoratori, titolari di imprese edili e committenti che hanno manifestato per le vie del centro della Capitale, protestando contro il blocco sul Superbonus deciso dal Governo. In testa al corteo ha partecipato insieme agli operai il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte con una delegazione di parlamentari. “Il M5S non volge le spalle a tutti i cittadini, gli operatori economici e i professionisti che hanno contribuito a far crescere l’Italia portandola quasi all’11% di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023) “Ci sentiamodallo Stato e dal. Dalla presidente del Consiglio Giorgiasoltanto promesse in campagna elettorale, poi sono emersi i problemi…”. E ancora: “Siamo in bancarotta, tantestanno fallendo”. Sono gli appelli lanciati da alcune centinaia di lavoratori, titolari di imprese edili e committenti che hanno manifestato per le vie del centro della Capitale, protestando contro il blocco suldeciso dal. In testa alha partecipato insieme agli operai il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppecon una delegazione di parlamentari. “Il M5S non volge le spalle a tutti i cittadini, gli operatori economici e i professionisti che hanno contribuito a far crescere l’Italia portandola quasi all’11% di ...

