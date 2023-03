A Napoli un diciottenne è stato ucciso con un colpo di pistola al petto (Di martedì 21 marzo 2023) AGI - Un ragazzo di 18 anni, Francesco Pio Mammone, è morto all'ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli; era arrivato domenica notte con un colpo di pistola al petto che gli sarebbe stato sparato mentre era nella zona di Mergellina a Napoli. Sulla dinamica sono ancora in corso indagini della polizia. S'ipotizza che il diciottenne sia rimasto vittima di un'esecuzione di camorra. Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, il giovane era in compagnia di amici quando è stato inseguito dai suoi assassini che, dopo averlo raggiunto, gli hanno sparato contro più colpi. Mammone, residente a Pozzuoli, frequentava il quartiere di Pianura a Napoli e potrebbe essere vittima della faida tra due clan. Proprio nella stessa zona, a ... Leggi su agi (Di martedì 21 marzo 2023) AGI - Un ragazzo di 18 anni, Francesco Pio Mammone, è morto all'ospedale Vecchio Pellegrini di; era arrivato domenica notte con undialche gli sarebbesparato mentre era nella zona di Mergellina a. Sulla dinamica sono ancora in corso indagini della polizia. S'ipotizza che ilsia rimasto vittima di un'esecuzione di camorra. Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, il giovane era in compagnia di amici quando èinseguito dai suoi assassini che, dopo averlo raggiunto, gli hanno sparato contro più colpi. Mammone, residente a Pozzuoli, frequentava il quartiere di Pianura ae potrebbe essere vittima della faida tra due clan. Proprio nella stessa zona, a ...

