A Milano via al corteo antimafia con lo slogan 'è possibile' (Di martedì 21 marzo 2023) C'è anche una grande bandiera arcobaleno ad aprire il corteo della XXVIII Giornata della Memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie che si tiene a Milano, quando cadono i ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 marzo 2023) C'è anche una grande bandiera arcobaleno ad aprire ildella XXVIII Giornata della Memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie che si tiene a, quando cadono i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... caritas_milano : Se fosse possibile dire: saltiamo questo tempo e andiamo direttamente a questo domani, credo che tutti accetteremmo… - Eurosport_IT : IN VIA ROMA TRIONFA IL TULIPANO AZZURRO! ???????? Mathieu van der Poel attacca alla fine del Poggio e non viene più ri… - petergomezblog : Giornata della Memoria e dell’Impegno contro la mafia, a Milano il corteo di Libera con don Ciotti e i familiari de… - GMorenghi : RT @CronacheMI: Via dei Giardini ha un suo fascino, anche se per realizzarla hanno sacrificato giardini ed alberi secolari - gli ultimi del… - Antifaxismoa : RT @global_project: Nella notte ci guidano le stelle: Milano per Dax | -