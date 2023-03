A Milano | il corteo antimafia per ricordare le vittime innocenti

(Di martedì 21 marzo 2023) Al via ail grandenazionale perledelle mafie. Il capoluogo lombardo diventa capitale dell', per la manifestazione organizzata da Libera per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : A Milano 50mila in corteo per ricordare le vittime di mafia. Fra loro anche 500 parenti delle vittime del crimine.… - Tg3web : Si terrà domani a Milano la manifestazione nazionale organizzata da Libera per la Giornata del ricordo delle vittim… - petergomezblog : Giornata della Memoria e dell’Impegno contro la mafia, a Milano il corteo di Libera con don Ciotti e i familiari de… - mimmafor_ : Perchè nessuno parla più dalla violenza del corteo #antifascista di #Milano, si sabato 18 marzo dove si è inneggiat… - premiomorrione : RT @lorenz_frigerio: 13 anni dopo #21marzo 2010 #Milano torna ad ospitare #Libera e la Giornata nazionale della #memoriaeimpegno in ricordo… -

IlAd aprire la giornata piena di iniziative e la manifestazione a, ilnazionale organizzato da Libera e Avviso Pubblico. Migliaia le persone che si sono date ...Al via ail grandenazionale per ricordare le vittime innocenti delle mafie. Il capoluogo lombardo diventa capitale dell'antimafia, per la manifestazione organizzata da Libera per celebrare la ...Oltre 70mila persone, secondo la Questura e secondo gli organizzatori, hanno partecipato questa mattina alla manifestazione nazionale antimafia promossa da Libera a. Ilsi è concluso in piazza Duomo con la lettura dei nomi delle vittime di tutte le mafie. Ad aprire ildella XXVIII Giornata della Memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime ...

MILANO (ITALPRESS) - Si è conclusa in piazza Duomo a Milano, la manifestazione organizzata da Libera per la Giornata della memoria e dell'impegno ...Dodici anni. Per Antonio Di Fazio , il manager arrestato nel maggio 2021 per una serie di violenze... Milano Repubblica 21-03-2023 13:30 CRONACA Irene Pivetti a processo per evasione fiscale e ...