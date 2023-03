A Kiev i primi jet dell'occidente (ma non dagli Usa) (Di martedì 21 marzo 2023) Prima degli F-16 americani, che Washington nega di voler dare a Kiev ma per i quali alcuni piloti istruttori sono in addestramento negli Usa presso la base aerea di Luke, in Arizona, dove stanno facendo pratica sui sistemi d'arma e sulle tattiche di combattimento di questo diffuso caccia americano, l’aviazione ucraina potrà contare su 15 unità di MiG-29 Fulcrum multiruolo entro il mese di aprile. Si tratta di 13 velivoli ceduti dalla Slovacchia, praticamente l’intera flotta che Bratislava ha sostituito nel 2018 proprio con gli F-16, e dei primi quattro esemplari provenienti dalla Polonia. La mossa permette di limitare l’esposizione diretta nella guerra di velivoli in standard Nato, ma è anche evidente che un numero tanto limitato di velivoli non potrà costituire una risposta determinante all’andamento del conflitto. C’è poi un altro fattore ... Leggi su panorama (Di martedì 21 marzo 2023) Prima degli F-16 americani, che Washington nega di voler dare ama per i quali alcuni piloti istruttori sono in addestramento negli Usa presso la base aerea di Luke, in Arizona, dove stanno facendo pratica sui sistemi d'arma e sulle tattiche di combattimento di questo diffuso caccia americano, l’aviazione ucraina potrà contare su 15 unità di MiG-29 Fulcrum multiruolo entro il mese di aprile. Si tratta di 13 velivoli ceduti dalla Slovacchia, praticamente l’intera flotta che Bratislava ha sostituito nel 2018 proprio con gli F-16, e deiquattro esemplari provenienti dalla Polonia. La mossa permette di limitare l’esposizione diretta nella guerra di velivoli in standard Nato, ma è anche evidente che un numero tanto limitato di velivoli non potrà costituire una risposta determinante all’andamento del conflitto. C’è poi un altro fattore ...

