A due passi da Largo Argentina si nasconde una "libreria-museo", un piccolo gioiello da vedere assolutamente (Di martedì 21 marzo 2023) Se vi trovate a passeggiare al Largo Argentina, dovete assolutamente fare una tappa allo "Spazio Sette", in Via dei Barbieri, 7.Si tratta di una libreria, inaugurata lo scorso giugno al centro di Roma, davvero unica per la sua location e per l'offerta ai suoi clienti. Spazio Sette libreria Come ci raccontano i proprietari (Davide, Daniele, Irene, Paola e Piero, da cui è partito tutto il progetto) "la libreria si trova all'interno di un palazzo storico (Palazzo Cavallerini Lazzaroni), e si sviluppa su tre piani, due adibiti appunto a libreria e un terzo piano che ospita due grande sale eventi. Spazio Sette appartiene al circuito di librerie Ubik ed è una libreria di proposta, dove è possibile trovare tutte le novità editoriali ma anche scoprire ...

