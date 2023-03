A Casal di Principe l' omaggio di Mattarella a Don Diana

Leggi su agi

(Di martedì 21 marzo 2023) AGI - "La Repubblica Italiana considera prioritaria la lotta a tutte le mafie". Queste le parole del presidente della Repubblica, Sergio, giunto adiper ricordare Don. Le transenne lungo le vie e in piazza sono chiamate a contenere l'entusiasmo della gente per una visita così importante nel piccolo centro del Casertano conosciuto come roccaforte del potente clan deiesi, un territorio che è sempre stato solo citato nelle pagine delle cronache nazionali per la criminalità organizzata. E viene nella giornata in cui si celebrano le vittime di mafie, nel paese in cui la camorra ha ucciso don Peppementre diceva messa, alle 7.30 del mattino, perché la sua azione e le sue parole erano contro le mafie. Il programma della visita Il capo dello Stato ...