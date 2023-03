A caccia dei biglietti di Roma-Feyenoord di Europa League: orario di uscita (Di martedì 21 marzo 2023) Ci sono già tantissimi tifosi che oggi sono a caccia dei biglietti di Roma-Feyenoord di Europa League. La sfida è in programma tra poco più di una settimana, ma in queste ore occorre tener presente già un paio di fattori che potrebbero condizionare i sostenitori della squadra giallorossa. Nello specifico, ad oggi risultano venduti già oltre 20.000 ticket, essendo stata avviata la prima delle tre fasi della vendita destinata agli abbonati in campionato. Insomma, trovare un posto in curva nei prossimi giorni (o comunque in settori più popolari) sarà una vera e propria impresa. Tutti in cerca dei biglietti di Roma-Feyenoord di Europa League: riscontri sull’orario di ... Leggi su optimagazine (Di martedì 21 marzo 2023) Ci sono già tantissimi tifosi che oggi sono adeididi. La sfida è in programma tra poco più di una settimana, ma in queste ore occorre tener presente già un paio di fattori che potrebbero condizionare i sostenitori della squadra giallorossa. Nello specifico, ad oggi risultano venduti già oltre 20.000 ticket, essendo stata avviata la prima delle tre fasi della vendita destinata agli abbonati in campionato. Insomma, trovare un posto in curva nei prossimi giorni (o comunque in settori più popolari) sarà una vera e propria impresa. Tutti in cerca deididi: riscontri sull’di ...

