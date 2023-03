A 43 anni di distanza si scopre che rilascio americani in Iran nel 1980 fu ritardato per questioni politiche (Di martedì 21 marzo 2023) A quarantatre anni di distanza si scopre un inquietante risvolto circa il rilascio dei 52 americani tenuti in ostaggio per 444 giorni dall’Iran tra il 1979 e il 1980. La loro liberazione sarebbe stata ritardata dall’ex governatore repubblicano del Texas John B. Connally Jr. per minare la rielezione dell’allora presidente Jimmy Carter e favorire il successo di Ronald Reagan. A confessarlo un ex esponente di rilievo del partito Repubblicano, Ben Barnes. Dopo aver custodito il segreto, per tutti questi anni, spiegando di sentirsi obbligato a ristabilire la verità dato che il 98/enne Carter è malato terminale di cancro. A raccontarlo il New York Times, ripercorrendo la vicenda. Ai temi fu invitato da Connally, suo mentore politico di lunga data, in una ... Leggi su strumentipolitici (Di martedì 21 marzo 2023) A quarantatredisiun inquietante risvolto circa ildei 52tenuti in ostaggio per 444 giorni dall’tra il 1979 e il. La loro liberazione sarebbe stata ritardata dall’ex governatore repubblicano del Texas John B. Connally Jr. per minare la rielezione dell’allora presidente Jimmy Carter e favorire il successo di Ronald Reagan. A confessarlo un ex esponente di rilievo del partito Repubblicano, Ben Barnes. Dopo aver custodito il segreto, per tutti questi, spiegando di sentirsi obbligato a ristabilire la verità dato che il 98/enne Carter è malato terminale di cancro. A raccontarlo il New York Times, ripercorrendo la vicenda. Ai temi fu invitato da Connally, suo mentore politico di lunga data, in una ...

