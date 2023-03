22 marzo, giornata mondiale dell'acqua: 'Dona acqua, salva la vita' (Di martedì 21 marzo 2023) ... Fastweb e Tiscali. 5 euro anche per ciascuna chiamata fatta allo stesso numero da rete fissa TWT, Convergenze e PosteMobile; È inoltre possibile Donare tramite carta di credito su www.oxfam.it ... Leggi su calciomercato (Di martedì 21 marzo 2023) ... Fastweb e Tiscali. 5 euro anche per ciascuna chiamata fatta allo stesso numero da rete fissa TWT, Convergenze e PosteMobile; È inoltre possibilere tramite carta di credito su www.oxfam.it ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : Dati #Auditel: la media del mese di marzo 2023 è di 5,7 milioni di telespettatori per ciascun turno di #SerieA, in… - JamesLucasIT : Il 21 marzo è la Giornata Mondiale della Poesia: Vittorio Gassman recita L’Infinito di Giacomo Leopardi. - AStramezzi : 21 Marzo 2014: Giornata Mondiale della Poesia. Una troupe del Tg4, mi fermò per strada, per recitare dei versi (non… - TgrRaiVeneto : #21marzo Omaggio all'ars poetica nella giornata mondiale dedicata alla poesia. #ioseguoTgr - ComuneMarino : 21 MARZO: GIORNATA MONDIALE DELLA SINDROME DI DOWN Continuare insieme verso l’integrazione e la partecipazione… -