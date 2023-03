21 marzo 1993: Il Parma rompe l’imbattibilità del Milan (VIDEO) (Di martedì 21 marzo 2023) Il Parma conquista i tre punti, a San Siro, contro il Milan Una giornata indimenticabile: il 21 marzo del 1993, a San Siro, il Parma vince contro il Milan grazie ad una rete su calcio di punizione del colombiano Asprilla. Questo successo, non solo, regala i due punti ai ducali contro i Campioni d’Italia uscenti ma rompe anche il record d’imbattibilità della squadra di Capello. Maldini e compagni erano arrivati a non perdere per 58 partite consecutive. Nonostante il passo falso, però, i tifosi applaudirono la squadra al termine della partite e, a fine stagione, gli “Invincibili” bissarono il successo in Italia. Nella stessa giornata, allo stadio “Delle Alpi” di Torino, l’Inter batte la Juventus nel Derby d’Italia. Rubén Sosa con un tiro dalla distanza e Shalimov con un ... Leggi su glieroidelcalcio (Di martedì 21 marzo 2023) Ilconquista i tre punti, a San Siro, contro ilUna giornata indimenticabile: il 21del, a San Siro, ilvince contro ilgrazie ad una rete su calcio di punizione del colombiano Asprilla. Questo successo, non solo, regala i due punti ai ducali contro i Campioni d’Italia uscenti maanche il record d’imbattibilità della squadra di Capello. Maldini e compagni erano arrivati a non perdere per 58 partite consecutive. Nonostante il passo falso, però, i tifosi applaudirono la squadra al termine della partite e, a fine stagione, gli “Invincibili” bissarono il successo in Italia. Nella stessa giornata, allo stadio “Delle Alpi” di Torino, l’Inter batte la Juventus nel Derby d’Italia. Rubén Sosa con un tiro dalla distanza e Shalimov con un ...

