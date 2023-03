18enne ucciso a Mergellina, i familiari: “Lavorava tanto, sognava una pizzeria sua” (Di martedì 21 marzo 2023) Lavorava in pizzeria e sognava di aprirne una sua. Talvolta faceva anche il rider, consegnando panini in giro. E di recente, come testimoniano alcuni audio su Whatsapp, aveva chiesto al cognato se fosse a conoscenza di un posto come muratore. Nonostante avesse soltanto 18 anni, Francesco Pio Maimone viene descritto da chi lo conosceva come un L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 21 marzo 2023)indi aprirne una sua. Talvolta faceva anche il rider, consegnando panini in giro. E di recente, come testimoniano alcuni audio su Whatsapp, aveva chiesto al cognato se fosse a conoscenza di un posto come muratore. Nonostante avesse sol18 anni, Francesco Pio Maimone viene descritto da chi lo conosceva come un L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Rosapeli1 : RT @artedipulire: L’OMICIDIO A MERGELLINA Napoli,18enne incensurato ucciso per un piede pestato Sognava di aprire una pizzeria Francesco Pi… - banaedr : Napoli, 18enne ucciso a colpi di pistola in strada - MgraziaT : RT @artedipulire: L’OMICIDIO A MERGELLINA Napoli,18enne incensurato ucciso per un piede pestato Sognava di aprire una pizzeria Francesco Pi… - luigicastronuov : RT @Pezzadazienda: Senza parole - Pezzadazienda : Senza parole -