"160mila euro il conto al ristorante". Leonardo Pieraccioni e le critiche al famoso chef (Di martedì 21 marzo 2023) Leonardo Pieraccioni ironizza sul conto da 160mila euro di Salt Bae. Da diverso tempo il popolare attore e regista toscano diverte il suo pubblico con esilaranti video sulle più disparate questioni. Qualche giorno fa, ad esempio, aveva preso di mira le auto elettriche: "Mi hanno dato da provare la macchina elettrica ed è fantastica…". Già, ma c'è un problema: "L'unica fregatura della macchina elettrica l'è che se tu c'hai una zia di Montecatini che sta male alle otto di sera devi sperare che lei resista al giorno dopo, se c'hai la batteria al 23%…". La sua ultima provocazione, invece, riguarda il famoso chef turco Salt Bae che nell'ultimo Mondiale di Calcio ha fatto parlare di sé per essere entrato in campo a festeggiare la vittoria con i giocatori dell'Argentina.

