“1 Sorridi; 2 Sii felice” | Madonna condivide le 5 ‘regole di casa’ date a figli e ospiti

(Di martedì 21 marzo 2023) Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, anche nelle case delle più celebri popstar, esistono delle ‘leggi’ da seguire., la regina del pop, ha deciso dire con il mondo alcune delle regole pensate appositamente per crescere i propri. Si tratta di un breve elenco formato da cinque semplici affermazioni: “1.; 2. Sii; 3. Ascolta gli altri; 4. Parla con gentilezza; 5. Siicon quello che hai”, un messaggio genuino che mette in luce l’insieme di valori che la cantante statunitense ha da sempre cercato di trasmettere ai suoi ragazzi. @Sono sei i giovani che la voce di Like a Prayer sta crescendo all’insegna di questi principi: le gemelle Estere e Stella originarie del Malawi, Mercy James e David adottati tra il 2006 e il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VanityFairIt : «Parla con gentilezza, ascolta gli altri, sii felice»: la popstar ha condiviso sui social le sue house rules. Dalle… - Ivana72boh : Sorridi sempre Bebé, sii fiera di quello che sei e dei rapporti che hai costruito dentro la casa, goditi gli ultimi… - Ivana72boh : Sorridi sempre Bebé, sii fiera di quello che sei e dei rapporti che hai costruito dentro la casa, goditi gli ultimi… - francy01950834 : #donnalisi ora in confessionale le diranno di nuovo sii forte sorridi O stanno male Edo e i tuoi Soffocare le emozi… - Hotguy_milano : @_kannella Sorridi…. E sii forte!!! ???? -

sicuro di te epiù spesso. Nel fine settimana, molti appuntamenti romantici e confessioni d'amore potrebbero essere in programma. Questo periodo è anche adatto per lo shopping. Vergine È ...Cinque i consigli che dispensa ai suoi followers , in quanto mamma: 'felice, ascolta gli altri, parla con dolcezza,felici con quello che hai'. Ben Affleck, i problemi di alcolismo: '...felice, ascolta gli altri, parla con gentilezza,felice di ciò che hai ": ecco la lista delle house rules by Madonna. La star della musica ha sei figli, due biologici e quattro ...

Madonna e le regole di casa imposte ai figli: «Sorridi e sii felice di ciò che hai» Vanity Fair Italia

Il nostro grazie, da parte di tutta la diocesi, sarà una serata insieme alla cittadinanza al teatro La Fenice, il 28 marzo alle ore 21, dal titolo prezioso “La gente del fare”. È una serata a cui teni ...Nella puntata di ieri sera del GF Vip Antonella Fiordelisi e Orietta Berti si sono rese protagoniste di un nuovo scontro ...