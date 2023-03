Zuppa di zucchine light | cremosa e con solo 340 Kcal! Veloce da fare!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 20 marzo 2023)di340e Super gustosa! Nelle fredde sere d’inverno spesso viene voglia di gustare qualcosa di caldo e in brodo e allora perchè non preparare una gustosissimadi! Questo piatto molto gradito nei paesi del nord è spesso accompagnato da pane tostato, crostini, ecc…se non l’avete mai provato, il nostro consiglio è quello di assaporarlo al più presto, resterete sbalorditi. Vi elenchiamo gli ingredienti e il procedimento da seguire per preparare questo piatto al meglio.di. Ingredienti 3 spicchi di aglio 1 cipolla 1 lt di acqua 1 carota prezzemolo alloro sedano sale pepe Ingredienti per la10 gr di ...