‘Zozzoni’ abbandonano rifiuti in Via Arno mentre è in corso la mostra…sull’abbandono dei rifiuti lungo la pista ciclabile FOTO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 20 marzo 2023) Sembra davvero un paradosso ma purtroppo non lo è. Ha davvero dell’incredibile quanto accaduto nel weekend a Campo Ascolano, a Torvaianica, dove alcuni incivili hanno nuovamente sversato deiladi Via, situata al confine con il X Municipio di Roma Capitale; il che, purtroppo, non è certo una novità se non fosse per il fatto che proprio in quelle ore si stesse tenendo nel quartiere una mostragrafica riguardante…proprio l’attività di recupero di tutta la spazzatura dal perdellada parte dei volontari in queste settimane. Insomma, una vera e propria beffa. Il caso dell’abbandono deiin Viaa Campo ...