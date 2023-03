Ziliani | la Juve è la squadra più sanzionata in Champions La Serie a ha ancora problemi con Calciopoli?

(Di lunedì 20 marzo 2023) Lantus è lapiùin Europa dagli arbitri, eppure inA non accade la stessa cosa. Come è possibile? Un mistero buffo, lo definisce Paolosul Fatto Quotidiano. Qualcosa che le istituzioni del calcio italiano dovrebbero spiegare.conta le espulsioni dei club impegnati attualmente inLeague. Lantus è prima nella classifica dei cartellini rossi, con 27 giocatori espulsi. A seguire c’è il Porto, che di espulsi ne ha 23. “La curiosità è nata spontanea seguendo le partite dellaLeague che hanno portato Napoli, Inter e Milan a qualificarsi ai quarti di finale: specialmente la doppia sfida tra Inter e Porto. Nelle due partite laportoghese ha avuto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : Ziliani: la #Juve è la squadra più sanzionata in Champions. La #SerieA ha ancora problemi con Calciopoli? Sul Fatt… - profgobbo82 : Il cornuto portoghese proprio non ce la fa. Gode a parlare male della Juve così come la moglie godeva con #montero… - SportdelSud : ?? La #Juve è la squadra più scorretta in Europa, ma in Italia la storia cambia LA DENUNCIA ?? - Texwiller123456 : @DAZN_IT Ma se su questa azione la Juve non segnava , i prescritti avrebbero fatto tutto sto casino ? O addirittura… - infoitsport : Il solito Chiffi regala i 3 punti alla Juve. Ziliani distrugge i tifosi juventini -

Il portiere si chiama #Senko, è ungherese, fino a gennaio giocava nella #Juventus Under 23. https://t.co/vkrvhzXXRs - Paolo(@ZZiliani) March 17, 2023 Estratto dell'articolo di Antonio Torrisi per www.goal.com Zsombor Senko para il tiro di un ...C'è tempo per trovare chissà quante nuove carte, #Juventus in festa. pic.twitter.com/7rjQ7xNH88 - Paolo(@ZZiliani) March 16, 2023 Estratto dell'articolo da 'la Stampa' meme sulla juventus 14 ...Che la Juventus nella storia abbia sempre goduto di 'buona stampa' non lo si scopre oggi ma per Paoloc'è un limite a tutto. Il giornalista de Il Fatto Quotidiano sbotta su twitter attaccando Sky e scrivendo: Fioccano le reazioni: 'A Dazn almeno Marelli ha ri/sottolineato che era palese fallo ...

Ziliani: “Tutto questo schifo non serve, la Juve andrà in B. Ma andrebbe radiata” fcinter1908

In un video sembra che il tocco con il braccio ci sia, ma poi il pallone sparisce dietro la testa di Vlahovic; dall’altra, non c’è prospettiva e il pallone sembra non cambiare giro. Chiffi totalmente ...L'episodio di Rabiot in Inter-Juve, con un fallo di mano evidente per tutti tranne che per il Var, ha fatto gridare allo scandalo ...