Zanoli, non solo il primo gol in Serie A: arriva la notizia a sorpresa sull'azzurro (Di lunedì 20 marzo 2023) Nonostante gli scarsi risultati della sua nuova squadra, non può dubitarsi che la scelta di Alessandro Zanoli di lasciare il Napoli a gennaio per giocare di più si sia rivelata, tutto sommato, giusta. Il difensore era chiuso in azzurro dalla concorrenza dell'instancabile Di Lorenzo e si è deciso di mandarlo in prestito per fargli avere più spazio. Il difensore è così approdato alla Sampdoria nell'ambito dello scambio col polacco Bartosz Bereszy?ski. A Genova, il terzino italiano ha giocato molto di più e ieri si è concesso la soddisfazione del primo gol in Serie A. Alessandro Zanoli esulta dopo l'assist contro la Juventus Zanoli convocato dall'Under 21: che gioia per lui! Zanoli ha messo a segno infatti il gol del 3-1 della prima vittoria stagionale dinanzi al proprio ...

