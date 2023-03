Zack Snyder svela i dettagli dell'evento Full Circle, che riporterà nelle sale IMAX i suoi film DC (Di lunedì 20 marzo 2023) Il regista Zack Snyder ha svelato i dettagli dell'appuntamento Full Circle, che riporterà nelle sale in tre giorni i suoi film della DC. Zack Snyder ha svelato i dettagli dell'evento Full Circle, ovvero la SnyderCon 2023, che riporterà i suoi film della DC per tre giorni nelle sale cinematografiche. Sul grande schermo i fan potranno vedere L'uomo d'acciaio, Batman v Superman e la versione di Justice League del regista ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 20 marzo 2023) Il registahato i'appuntamento, chein tre giorni ia DC.hato i, ovvero laCon 2023, chea DC per tre giornicinematografiche. Sul grande schermo i fan potranno vedere L'uomo d'acciaio, Batman v Superman e la versione di Justice League del regista ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PopspaceI : Zack Snyder - Il regista sta lavorando ad un gioco RPG basato su Rebel Moon #rebelmoon #rpg #zacksnyder… - Il_Paradroide : Rebel Moon diventa un RPG: annunciato il videogioco tratto dal film Netflix di Zack Snyder @IGNitalia - Rackys : RT @SnyderCutBR: Zack Snyder fala sobre Rebel Moon, Armyverse e explica o que é #FullCircle - Tomas1374 : RT @badtasteit: #RebelMoon non sarà solo un kolossal sci-fi in due parti: Zack Snyder sta collaborando allo sviluppo di un videogioco RPG..… - badtasteit : #RebelMoon non sarà solo un kolossal sci-fi in due parti: Zack Snyder sta collaborando allo sviluppo di un videogio… -