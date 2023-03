Xi va da Putin, per mostrare la Cina responsabile e come una potenza "di pace" (Di lunedì 20 marzo 2023) Iniziano oggi i tre giorni di visita di stato del leader Xi Jinping a Mosca. Il leader della Repubblica popolare cinese siederà al tavolo con Vladimir Putin, appena tornato da una visita a sorpresa nella città occupata di Mariupol e su cui pende da due giorni un mandato d’arresto da parte della Corte penale internazionale. Sarà “una visita di pace”, come l’ha definita venerdì scorso il portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Webin: “Cina e Russia continueranno a praticare un vero multilateralismo, a promuovere una maggiore democrazia nelle relazioni internazionali, a lavorare per la costruzione di un mondo multipolare, a migliorare la governance globale e a contribuire allo sviluppo e al progresso del mondo. La Cina manterrà una posizione obiettiva ed equa sulla crisi ucraina e svolgerà un ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 20 marzo 2023) Iniziano oggi i tre giorni di visita di stato del leader Xi Jinping a Mosca. Il leader della Repubblica popolare cinese siederà al tavolo con Vladimir, appena tornato da una visita a sorpresa nella città occupata di Mariupol e su cui pende da due giorni un mandato d’arresto da parte della Corte penale internazionale. Sarà “una visita di”,l’ha definita venerdì scorso il portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Webin: “e Russia continueranno a praticare un vero multilateralismo, a promuovere una maggiore democrazia nelle relazioni internazionali, a lavorare per la costruzione di un mondo multipolare, a migliorare la governance globale e a contribuire allo sviluppo e al progresso del mondo. Lamanterrà una posizione obiettiva ed equa sulla crisi ucraina e svolgerà un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rulajebreal : Ore che Putin è ufficialmente ricercato per crimini di guerra, penso alla giornalista #MarieColvin che ha denunciat… - MarcoFattorini : Durante la recita tra Putin e un gruppo di residenti di #Mariupol, si sente un urlo in lontananza: «Non è vero! È s… - rubio_chef : Interessante la corte penale internazionale abbia emesso un mandato d’arresto per #Putin e mai per Obama. Ah mi sta… - rosannaclementi : RT @MarcoFattorini: Durante la recita tra Putin e un gruppo di residenti di #Mariupol, si sente un urlo in lontananza: «Non è vero! È solo… - gooner_jiji : RT @japoco_debuoni: La cosa più brutta è che mentre @dariofrance sta ricostruendo il teatro di Mariupol con gli operai, Putin si è presenta… -