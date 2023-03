Xi-Putin, aumentano i limiti dell’amicizia “senza limiti”. L’editoriale di Lucas (Di lunedì 20 marzo 2023) La visita di tre giorni di Xi Jinping a Mosca questa settimana testimonia la sempre maggiore vicinanza tra la leadership del Partito comunista cinese e il Cremlino. Ma evidenzia anche diversità e contraddizioni. Cina e Russia vedono la guerra in Ucraina in modo molto diverso. Vladimir Putin capisce (giustamente) che un’Ucraina filo-occidentale, di successo e democratica rappresenta una minaccia esistenziale per il suo neo-imperialismo cleptocratico. È pronto a scatenare il caos per evitare un simile scenario. La Cina, al contrario, vorrebbe che l’Ucraina fosse un Paese stabile e prospero: sarebbe un miglior cliente per le esportazioni, un fornitore più affidabile e una migliore destinazione per gli investimenti. Inoltre, l’adesione dell’Ucraina alla Nato e all’Unione europea non pone alcun problema di sicurezza per la Cina. La propaganda di Putin ama ... Leggi su formiche (Di lunedì 20 marzo 2023) La visita di tre giorni di Xi Jinping a Mosca questa settimana testimonia la sempre maggiore vicinanza tra la leadership del Partito comunista cinese e il Cremlino. Ma evidenzia anche diversità e contraddizioni. Cina e Russia vedono la guerra in Ucraina in modo molto diverso. Vladimircapisce (giustamente) che un’Ucraina filo-occidentale, di successo e democratica rappresenta una minaccia esistenziale per il suo neo-imperialismo cleptocratico. È pronto a scatenare il caos per evitare un simile scenario. La Cina, al contrario, vorrebbe che l’Ucraina fosse un Paese stabile e prospero: sarebbe un miglior cliente per le esportazioni, un fornitore più affidabile e una migliore destinazione per gli investimenti. Inoltre, l’adesione dell’Ucraina alla Nato e all’Unione europea non pone alcun problema di sicurezza per la Cina. La propaganda diama ...

