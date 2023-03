Xi Jinping si dichiara “imparziale” nella crisi in Ucraina

(Di lunedì 20 marzo 2023) Alla vigilia della visita a Mosca il presidente Cinese rivendica “imparzialità”in. Putin esprime grandi speranze per la visita del suo “vecchio buon amico”. Xiin visita a Mosca Putin e Xi– Ph Credit LaPresseIl leader Cinese Xiè pronto a volare a Mosca per l’incontro con Putin. Alla vigilia del suo viaggio viene rilasciata un’intervista sulla Rossiyskaya Gazeta in cui rivendica la sua imparzialità riguardo laine come riportato dall’agenzia AGI afferma: Dall’inizio dello scorso anno, c’è stato un totale aggravamento della. Sulla base dell’essenza di ciò che sta accadendo, la Cina ha sempre assunto una posizione obiettiva e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Kapparar1 : RT @TgLa7: Inizia oggi la tre giorni di viaggio a Mosca del presidente cinese dove vedrà il collega #Putin, che da parte sua, dichiara che… - francang1950 : RT @TgLa7: Inizia oggi la tre giorni di viaggio a Mosca del presidente cinese dove vedrà il collega #Putin, che da parte sua, dichiara che… - TgLa7 : Inizia oggi la tre giorni di viaggio a Mosca del presidente cinese dove vedrà il collega #Putin, che da parte sua,… -

In Russia da oggi a mercoledì, il presidente cinese Xirafforzerà i suoi rapporti con il ... Putin definisce Xi "buon vecchio amico" eche la visita conferma il carattere speciale ...Dal 2013, anno dell'arrivo al potere di Xie della 'svolta verso Est' per la Russia, i due ... Putin, nell'articolo a sua firma alla vigilia della visita, si'riconoscente per l'...Dal 2013, anno dell'arrivo al potere di Xie della 'svolta verso Est' per la Russia, i due ... Putin, nell'articolo a sua firma alla vigilia della visita, si'riconoscente per l'...

Xi Jinping oggi in Rissia. Putin: grandi aspettaive - ItaliaOggi.it Italia Oggi

Prima visita all`estero del suo terzo mandato presidenziale per il leader cinese: necessità di perseguire gli obiettivi e i principi della Carta ...Prima visita all`estero del suo terzo mandato presidenziale per il leader cinese: necessità di perseguire gli obiettivi e i principi della Carta ...