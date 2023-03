Xi e Putin amici “senza limiti”: che cosa può ottenere la Cina dalla Russia? (Di lunedì 20 marzo 2023) Il leader cinese a Mosca punta a esercitare il suo peso in un rapporto bilaterale sempre più sbilanciato a suo favore Leggi su lastampa (Di lunedì 20 marzo 2023) Il leader cinese a Mosca punta a esercitare il suo peso in un rapporto bilaterale sempre più sbilanciato a suo favore

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : Xi e Putin amici “senza limiti”: che cosa può ottenere la Cina dalla Russia? - Nico01042014 : RT @GeMa7799: La corte dell'AIA al posto di voler arrestare putin, perchè non arresta Gates, Fauci, Tedros e tutti gli amici per il genocid… - roxibrass : RT @GeMa7799: La corte dell'AIA al posto di voler arrestare putin, perchè non arresta Gates, Fauci, Tedros e tutti gli amici per il genocid… - Lupo_ap : @LucianoOne2 @alesallusti Lei si preoccupi dei suoi amici criminali che noi preferiamo Putin - MaurizioPannin1 : RT @umapess24988053: @Stefanocomics @Emanuel38133305 @Dashamayer14 @ST0P_PUTIN @evermoremorena @white_rabbit @AlbertoLetizia2 @NataChernenk… -