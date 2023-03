Xi da Putin e la crisi ucraina, Sisci: “La Cina teme Russia a pezzi” (Di lunedì 20 marzo 2023) (Adnkronos) – Una visita “forse per salvare la Russia da un’umiliazione totale e cocente” perché “quello che la Cina teme di più è che la Russia vada a pezzi oppure che arrivi un governo filoccidentale”. Il sinologo Francesco Sisci ragiona con l’Adnkronos sulla visita di Xi Jinping a Mosca da Vladimir Putin, quel presidente russo con cui il leader cinese aveva consolidato un’intesa “senza limiti” poco prima dell’inizio della guerra in ucraina, più di un anno fa. Xi è atterrato a Mosca dopo la visita saltata di Antony Blinken in Cina, dopo il mandato di arresto della Corte penale internazionale contro Putin e il riavviCinamento tra Arabia Saudita e Iran con la mediazione cinese, per quello che i media ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 20 marzo 2023) (Adnkronos) – Una visita “forse per salvare lada un’umiliazione totale e cocente” perché “quello che ladi più è che lavada aoppure che arrivi un governo filoccidentale”. Il sinologo Francescoragiona con l’Adnkronos sulla visita di Xi Jinping a Mosca da Vladimir, quel presidente russo con cui il leader cinese aveva consolidato un’intesa “senza limiti” poco prima dell’inizio della guerra in, più di un anno fa. Xi è atterrato a Mosca dopo la visita saltata di Antony Blinken in, dopo il mandato di arresto della Corte penale internazionale controe il riavvimento tra Arabia Saudita e Iran con la mediazione cinese, per quello che i media ...

