(Di lunedì 20 marzo 2023) Quattro ore e mezza di incontro nella prima giornata del leader cinese a. Putin lo accoglie con cervo in salsa di ciliegie e torta Pavlova. I due “cari vecchi amici” si sono presi il tempo per capire come uscirne entrambi vincenti. Fasulo (Ispi): "Pechino vuole affermarsi come grande mediatore, ma deve ancora dimostrare di saperlo fare"

Xi a Mosca da pacificatore. Ma per ora ci crede solo lui L'HuffPost

Quattro ore e mezza di incontro nella prima giornata del leader cinese a Mosca. I due “cari vecchi amici” si sono presi il tempo per guardarsi negli occhi e ...Il presidente cinese sarà la prossima settimana (dal 20 al 22 marzo) a Mosca in quella che è una visita di Stato voluta dal suo omologo russo. È il 40esimo incontro tra i due leader ...