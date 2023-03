Xi a Mosca da pacificatore. Ma per ora ci crede solo lui (Di lunedì 20 marzo 2023) Quattro ore e mezza di incontro nella prima giornata del leader cinese a Mosca. Putin lo accoglie con cervo in salsa di ciliegie e torta Pavlova. I due “cari vecchi amici” si sono presi il tempo per capire come uscirne entrambi vincenti. Fasulo (Ispi): "Pechino vuole affermarsi come grande mediatore, ma deve ancora dimostrare di saperlo fare" Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 20 marzo 2023) Quattro ore e mezza di incontro nella prima giornata del leader cinese a. Putin lo accoglie con cervo in salsa di ciliegie e torta Pavlova. I due “cari vecchi amici” si sono presi il tempo per capire come uscirne entrambi vincenti. Fasulo (Ispi): "Pechino vuole affermarsi come grande mediatore, ma deve ancora dimostrare di saperlo fare"

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giusev76 : RT @GiuliaBelard: #Xi a Mosca da pacificatore. Ma per ora ci crede solo lui. 4 ore e mezza di incontro con #Putin nella prima giornata del… - GiuliaBelard : #Xi a Mosca da pacificatore. Ma per ora ci crede solo lui. 4 ore e mezza di incontro con #Putin nella prima giornat… - HuffPostItalia : Xi a Mosca da pacificatore. Ma per ora ci crede solo lui (di G. Belardelli) - ultimoranet : #UCRAINA, LE ULTIME DALLA GUERRA - Dopo la visita in Crimea, Putin ha visitato Mariupol, città-simbolo della resis… - ultimoranet : - Domani Xi Jinping sarà a Mosca nel ruolo di pacificatore. Pechino: 'Fermare la guerra è nell'interesse di tutti'.… -