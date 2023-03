WWE | Triple H starebbe pensando di ritirare l’Universal Title

(Di lunedì 20 marzo 2023) Molti fan chiedono da mesi che la WWE divida nuovamente i titoli mondiali. Sebbene ciò non sia ancora accaduto e non sembra ci siano ancora piani pubblici in atto, c’è ancora tanta speranza, soprattutto dopo i continui rumors, di cui l’ultimo: a quanto pare,H ha preso in considerazione la possibilità di eliminare completamente il titolo universale. Il “ritorno” al singolo titolo mondiale Questo secondo un nuovo rapporto di Fight Fans (via Cultaholic). Il sito sostiene che The Game abbia suggerito diil titolo perché non piace, lasciando presumibilmente il solo WWE Championship con il campione che lavora sia a Raw che a SmackDown. In pratica quello che Reigns ha fatto negli ultimi anni da quando detiene entrambi i titoli, anche se è stato molto più spesso a SmackDown che a Raw. Questo è anche in linea con le dichiarazioni ...

